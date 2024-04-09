Поздова (Учайкина) Анна Степановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Поздова (Учайкина) Анна Степановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.06.1924

Дата смерти

02.04.1990

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЕ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.04.1951

Дочь: Абрашина (Поздова) Зоя Тимофеевна

Отец ребёнка: Поздов Тимофей Павлович

Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.04.1990

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