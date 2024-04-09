Поздова (Учайкина) Анна Степановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения10.06.1924
Дата смерти02.04.1990
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.06.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
23.04.1951
Дочь: Абрашина (Поздова) Зоя Тимофеевна
Отец ребёнка: Поздов Тимофей Павлович
Дигилевка, Городищенский муниципальный район, Пензенская область
Смерть
02.04.1990