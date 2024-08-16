Пермякова Нина Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пермякова Нина Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ВЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пермяков Анатолий

Рождение ребёнка
05.11.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Анатолий

Пермь, Пермский, Пермский край
Рождение ребёнка
29.05.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Пермяков Анатолий

Смерть
Неизвестно

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