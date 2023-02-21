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Макухин Алексей Федоров

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Макухин Федор Семенов

Мать: Макухина Лукия (Лукерья) Казмина

Рождение ребёнка
06.11.1900

Сын: Макухин Павел Алексеевич

Мать ребёнка: Макухина Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1904

Дочь: Макухина Пелагея Алексеева

Мать ребёнка: Макухина Марфа Васильева

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Макухина Марина Алексеева

Мать ребёнка: Макухина Марфа Васильева

Смерть
Неизвестно
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