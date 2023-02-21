Макухин Алексей Федоров
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
06.11.1900
Мать ребёнка: Макухина Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1904
Дочь: Макухина Пелагея Алексеева
Мать ребёнка: Макухина Марфа Васильева
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Макухина Марина Алексеева
Мать ребёнка: Макухина Марфа Васильева
Смерть
Неизвестно