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Шутов Аристарх Аверкиев

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Место рождения

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

15.04.1800 ст.

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1800 ст.

Отец: Шутов Аверкий Осипов

Мать: Шутова Домника (Домна) Захарова

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
19.01.1817 ст.

Жена: Шутова Евдокия Дорофеева

Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819

Дочь: Анисия Аристархова

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Дария Аристархова

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1823

Дочь: Матрона Аристархова

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1825

Сын: Шутов Прокопий Аристархов

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Шутов Иван Аристархов

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.

Дочь: Мария Аристархова

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1834

Дочь: Домника Аристархова

Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева

Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Малобарановская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1843
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