Шутов Аристарх Аверкиев
Место рождения
Дата рождения15.04.1800 ст.
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.04.1800 ст.
Бракосочетание
19.01.1817 ст.
Жена: Шутова Евдокия Дорофеева
Святополье, Немский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1819
Дочь: Анисия Аристархова
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Дария Аристархова
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1823
Дочь: Матрона Аристархова
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1825
Сын: Шутов Прокопий Аристархов
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1828
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
01.04.1832 ст.
Дочь: Мария Аристархова
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Рождение ребёнка
Около 1834
Дочь: Домника Аристархова
Мать ребёнка: Шутова Евдокия Дорофеева
Работа или профессия
Неизвестно
государственный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1843