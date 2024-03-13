Кузьмина Лида — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузьмина Лида

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1982 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ирина Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий Владимирович

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
14.04.2007

Муж: Кузьмин Дмитрий Владимирович

Рождение ребёнка
17.08.2007

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кузьмин Дмитрий Владимирович

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