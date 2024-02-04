Шапошникова (Литвинова) Зоя Фёдоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шапошникова (Литвинова) Зоя Фёдоровна

Место рождения

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АН
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Литвинов Никита Фёдорович

Мать: Литвинова (Ревягина) Мария Степановна

Шайдурово, Сузунский муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошников Василий

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шапошникова Ольга

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Уехала после школы
Смерть
Неизвестно

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