Шапошникова (Литвинова) Зоя Фёдоровна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошников Василий
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шапошникова Ольга
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Комсомольск-на-Амуре, город Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край
Уехала после школы
Смерть
Неизвестно