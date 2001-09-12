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Ильиных Сергей Юрьевич
Ильиных Сергей Юрьевич
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
15.07.1969
Пол
Мужской
Отец
Ильиных Юрий Прокопьевич
1935 г.р.
Мать
Ильиных (Забоенкова) Валентина Федоровна
1937 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
НИ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.07.1969
Отец:
Ильиных Юрий Прокопьевич
Мать:
Ильиных Валентина Федоровна
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