Ковалев Василий Петрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКовалев Василий Петрович

Ковалев Василий Петрович

avatar

Место рождения

Саратовская обл., Россия

Дата рождения

Около 1907

Дата смерти

1943

Пол

Мужской

Добавил:

НЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907

Отец: Ковалев Петр

Мать: Ковалева Евдокия

Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ковалева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария

Мать ребёнка: Ковалева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Леонид

Мать ребёнка: Ковалева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковалев Павел

Мать ребёнка: Ковалева Федосья

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нина

Мать ребёнка: Ковалева Федосья

Смерть
1943
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close