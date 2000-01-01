Ковалев Василий Петрович
Место рожденияСаратовская обл., Россия
Дата рожденияОколо 1907
Дата смерти1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1907
Отец: Ковалев Петр
Мать: Ковалева Евдокия
Саратовская обл., Россия
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ковалева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария
Мать ребёнка: Ковалева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Леонид
Мать ребёнка: Ковалева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковалев Павел
Мать ребёнка: Ковалева Федосья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нина
Мать ребёнка: Ковалева Федосья
Смерть
1943