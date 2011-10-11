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Уманский Владик Игоревич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.10.2011

Пол

Мужской

Отец

Мать

1985 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.10.2011

Отец: Уманский Игорь

Мать: Смирнова Татьяна Николаевна

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