Вероника Рауфовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Рауф
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Катин Захар Игоревич
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
26.07.2002
Дочь: Матвеева Карина Александровна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
11.04.2008
Дочь: Борисова Арианна Вячеславовна
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
2021
Сын: Катин Роман Игоревич
Отец ребёнка: не указан