Вероника Рауфовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Вероника Рауфовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Рауф

Мать: Афонина Екатерина Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Катин Захар Игоревич

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
26.07.2002

Дочь: Матвеева Карина Александровна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
11.04.2008

Дочь: Борисова Арианна Вячеславовна

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
2021

Сын: Катин Роман Игоревич

Отец ребёнка: не указан

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