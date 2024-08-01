Скиба (Турута) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скиба (Турута) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1886

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ФБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1886

Отец: Турута Аким

Мать: не указана

Бракосочетание
09.02.1905

Муж: Скиба Афанасий

Witnesses:казаки села Дептовки: Никифор Фёдорович Денисенко и Тихон Зиновьевич Демьяненко. По невесте: крестьяне Иван Потапович Гайдай и Давид Акимович Турута
Смерть
Неизвестно

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