Степанида Ларионовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтепанида Ларионовна

Степанида Ларионовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1792

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1827

Дочь: Филина Агрипина Агафонова

Отец ребёнка: Филин Агафон Сергеев

Рождение ребёнка
1833

Дочь: Филина Пелагея Агафонова

Отец ребёнка: Филин Агафон Сергеев

Рождение ребёнка
1845

Сын: Филин Евсей Агафонов

Отец ребёнка: Филин Агафон Сергеев

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close