Степанида Ларионовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1792
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1827
Дочь: Филина Агрипина Агафонова
Отец ребёнка: Филин Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1833
Дочь: Филина Пелагея Агафонова
Отец ребёнка: Филин Агафон Сергеев
Рождение ребёнка
1845
Сын: Филин Евсей Агафонов
Отец ребёнка: Филин Агафон Сергеев
Смерть
Неизвестно