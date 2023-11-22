Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнна Ивановна

Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.10.1862

Сын: Чистов Илларион Григорьевич

Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Чистова Анастасия Илларионовна

Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Алексей Григорьевич

Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович

Русский Ошняк, Рыбно-Слободский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Чистов Александр Григорьевич

Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чистов Григорий Петрович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close