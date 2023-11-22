Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Иван
Рождение ребёнка
06.10.1862
Сын: Чистов Илларион Григорьевич
Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Чистова Анастасия Илларионовна
Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Алексей Григорьевич
Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Чистов Александр Григорьевич
Отец ребёнка: Чистов Григорий Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно