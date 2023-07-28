Аничин Глеб Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАничин Глеб Иванович

Аничин Глеб Иванович

Место рождения

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1880

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: Аничин Иван Григорьевич

Мать: не указана

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна

Рождение ребёнка
25.06.1903

Дочь: (Аничина) Феврония Глебовна

Мать ребёнка: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
04.06.1910

Сын: Аничин Федор Глебович

Мать ребёнка: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
10.02.1913

Сын: Аничин Дмитрий Глебович

Мать ребёнка: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна

Щелкино, Ельнинский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.