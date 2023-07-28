Аничин Глеб Иванович
Место рождения
Дата рождения1880
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880
Отец: Аничин Иван Григорьевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
25.06.1903
Дочь: (Аничина) Феврония Глебовна
Мать ребёнка: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
04.06.1910
Мать ребёнка: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна
Рождение ребёнка
10.02.1913
Мать ребёнка: Аничина (Слепченкова) Мария Илларионовна
Смерть
Неизвестно