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Пунько Василий Данилович

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Место рождения

д. Тыневичи, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя

Дата рождения

Около 1838 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Около 1857 г.р.

Дети

Не указаны

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Место
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Рождение
Около 1838 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

д. Тыневичи, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.02.1894 ст.

Жена: Пунько Елена Онуфриевна

Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 56 лет, 2 брак | Невесте 37 лет, 2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно
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