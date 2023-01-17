Пунько Василий Данилович
Место рожденияд. Тыневичи, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Дата рожденияОколо 1838 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Рождение
Около 1838 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
д. Тыневичи, Именинская волость, Кобринский уезд, Гродненская губерния, Российская Империя
Бракосочетание
04.02.1894 ст.
Жена: Пунько Елена Онуфриевна
Антополь, Дрогичинский район, Брестская область
Жениху 56 лет, 2 брак | Невесте 37 лет, 2 брак
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянин
Смерть
Неизвестно