Мандич Евгений Фёдорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мандич Евгений Фёдорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.03.1913

Дата смерти

04.06.1986

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.03.1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мандич Татьяна Евгеньевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.06.1986
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