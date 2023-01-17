Мандич Евгений Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.03.1913
Дата смерти04.06.1986
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.03.1913
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.03.1959
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мандич Татьяна Евгеньевна
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
04.06.1986