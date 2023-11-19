Рябиченко Никонор Степанович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рябиченко Никонор Степанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1857

Дата смерти

01.09.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ОУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1857

Сын: Рябиченко Михаил Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Рябиченко Григорий Никонорович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
01.09.1947
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край

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