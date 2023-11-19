Рябиченко Никонор Степанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1857
Дата смерти01.09.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1857
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1857
Сын: Рябиченко Михаил Никонорович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Сын: Рябиченко Григорий Никонорович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.09.1947
Георгиевск, Георгиевский, Ставропольский край