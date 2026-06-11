Боливенко Павел Яковлевич 1809 — найти родственников по фамилии на Familio

Боливенко Павел Яковлевич

Автор
АЛ
Липинская А.

мужской, родился 1809

умер Неизвестно

Отец
Боливенко Яков Антонов1769 г.р.
Мать
Боливенкова Настасия Романова1770 г.р.
Супруги
Боливенкова Васса Маркова1811 г.р.
Дети
(Боливенко) Екатерина Павловна1839 г.р.
(Боливенко) Настасия Павловна1846 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Боливенко Яков Антонов

Мать: Боливенкова Настасия Романова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Боливенкова Васса Маркова

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Боливенко) Екатерина Павловна

Мать ребёнка: Боливенкова Васса Маркова

Рождение ребёнка
1846

Дочь: (Боливенко) Настасия Павловна

Мать ребёнка: Боливенкова Васса Маркова

Рождение ребёнка
1850

Сын: Боливенко Семен Павлович

Мать ребёнка: Боливенкова Васса Маркова

Смерть
Неизвестно

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