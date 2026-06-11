Боливенко Павел Яковлевич
мужской, родился 1809
умер Неизвестно
ОтецБоливенко Яков Антонов1769 г.р.
МатьБоливенкова Настасия Романова1770 г.р.
Супруги
Боливенкова Васса Маркова1811 г.р.
Дети
(Боливенко) Екатерина Павловна1839 г.р.
(Боливенко) Настасия Павловна1846 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Боливенко) Екатерина Павловна
Мать ребёнка: Боливенкова Васса Маркова
Рождение ребёнка
1846
Дочь: (Боливенко) Настасия Павловна
Мать ребёнка: Боливенкова Васса Маркова
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Боливенкова Васса Маркова
Смерть
Неизвестно