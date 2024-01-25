Куртыгин Владимир Васильевич
Место рожденияАнастасово.Чувашской АССР
Дата рождения19.05.1910
Дата смерти11.07.1981
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1910
Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1932
Сын: Куртыгин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1933
Сын: Куртыгин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1939
Дочь: Валентина Владимировна
Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
24.07.1946
Сын: Куртыгин Александр Владимирович
Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
27.08.1948
Сын: Куртыгин Анатолий Владимирович
Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Орлова Мария Владимировна
Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куртыгина Анна Ивановна
Смерть
11.07.1981
Похороны
Неизвестно
с.Анастасово Порецкого района