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Куртыгин Владимир Васильевич

Место рождения

Анастасово.Чувашской АССР

Дата рождения

19.05.1910

Дата смерти

11.07.1981

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.05.1910

Отец: Куртыгин Василий Иванович

Мать: Куртыгина Мария Алексеевна

Анастасово.Чувашской АССР
Рождение ребёнка
1932

Сын: Куртыгин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Куртыгин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
1939

Дочь: Валентина Владимировна

Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
24.07.1946

Сын: Куртыгин Александр Владимирович

Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
27.08.1948

Сын: Куртыгин Анатолий Владимирович

Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Орлова Мария Владимировна

Мать ребёнка: Куртыгина Анна Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куртыгина Анна Ивановна

Смерть
11.07.1981
Похороны
Неизвестно
с.Анастасово Порецкого района
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