Сырчина (Деветьярова) Агриппина Авдеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1737
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1754
Отец ребёнка: Сырчин Самсон Герасимов
Рождение ребёнка
Около 1759
Дочь: Матрона Самсонова
Отец ребёнка: Сырчин Самсон Герасимов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762