Сырчина (Деветьярова) Агриппина Авдеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сырчина (Деветьярова) Агриппина Авдеева

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Место рождения

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1737

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1735 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1737

Отец: не указан

Мать: не указана

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1754

Сын: Сырчин Дмитрий Самсонов

Отец ребёнка: Сырчин Самсон Герасимов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1759

Дочь: Матрона Самсонова

Отец ребёнка: Сырчин Самсон Герасимов

Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сырчин Самсон Герасимов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Маркеловой, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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