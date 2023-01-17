Варварина (Дмитриева) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1844
Дата смерти18.06.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
10.02.1875
Спасское, Приволжский муниципальный район, Самарская область
https://familio.org/parishes/cb6120b5-e821-4b4c-854c-b1272872cb3a
Смерть
18.06.1915
Причина смерти: Естественная смерть/старость