Бухурмет Халися — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бухурмет Халися

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

РЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Абдусатар Камалетдин

Рождение ребёнка
06.12.1889

Сын: Камальдинов Хамзя

Отец ребёнка: Абдусатар Камалетдин

Семеновка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
25.08.1895

Сын: Камальдинов Муртаза

Отец ребёнка: Абдусатар Камалетдин

Семеновка, Краснооктябрьский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно

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