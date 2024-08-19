Бухурмет Халися
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Абдусатар Камалетдин
Рождение ребёнка
06.12.1889
Сын: Камальдинов Хамзя
Отец ребёнка: Абдусатар Камалетдин
Рождение ребёнка
25.08.1895
Сын: Камальдинов Муртаза
Отец ребёнка: Абдусатар Камалетдин
Смерть
Неизвестно