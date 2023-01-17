Висляев Кузьма Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.11.1926
Дата смерти27.10.1993
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.03.1955
Рождение ребёнка
1960
Рождение ребёнка
1968
Рождение ребёнка
01.11.1971
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Смерть
27.10.1993