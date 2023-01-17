Висляев Кузьма Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВисляев Кузьма Васильевич

Висляев Кузьма Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.11.1926

Дата смерти

27.10.1993

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

ДВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.11.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.03.1955

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
1968

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Тамара Михайловна

Рождение ребёнка
01.11.1971

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Тамара Михайловна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Первушина Тамара Михайловна

Смерть
27.10.1993
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