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Наталия

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Место рождения

Юрово, Суворовский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Тимофей

Мать: не указана

Юрово, Суворовский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
30.01.1872

Муж: Щербаков Захар

Рождение ребёнка
1876

Дочь: Матюкова Матрона

Отец ребёнка: Щербаков Захар

Рождение ребёнка
1882

Сын: Щербаков Михаил

Отец ребёнка: Щербаков Захар

Рождение ребёнка
11.03.1886

Дочь: Мария

Отец ребёнка: Щербаков Захар

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
07.03.1889

Сын: Щербаков Алексей

Отец ребёнка: Щербаков Захар

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Рождение ребёнка
24.02.1892

Сын: Щербаков Василий

Отец ребёнка: Щербаков Захар

Матюкова, Лихвинский уезд, Калужская губерния
Смерть
Неизвестно
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