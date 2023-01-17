Наталия
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Тимофей
Мать: не указана
Бракосочетание
30.01.1872
Муж: Щербаков Захар
Рождение ребёнка
1876
Дочь: Матюкова Матрона
Отец ребёнка: Щербаков Захар
Рождение ребёнка
1882
Сын: Щербаков Михаил
Отец ребёнка: Щербаков Захар
Рождение ребёнка
11.03.1886
Дочь: Мария
Отец ребёнка: Щербаков Захар
Рождение ребёнка
07.03.1889
Сын: Щербаков Алексей
Отец ребёнка: Щербаков Захар
Рождение ребёнка
24.02.1892
Сын: Щербаков Василий
Отец ребёнка: Щербаков Захар
Смерть
Неизвестно