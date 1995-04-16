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Ситник Алексей Александрович

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Место рождения

Гуково, город Гуково, Ростовская область

Дата рождения

16.04.1995

Пол

Мужской

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1995

Отец: Ситник Александр Васильевич

Мать: Ситник Вера Михайловна

Гуково, город Гуково, Ростовская область
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