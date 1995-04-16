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Ситник Алексей Александрович
Ситник Алексей Александрович
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Место рождения
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
Дата рождения
16.04.1995
Пол
Мужской
Отец
Ситник Александр Васильевич
1959 г.р.
Мать
Ситник Вера Михайловна
Дети
Не указаны
Добавил:
ОС
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1995
Отец:
Ситник Александр Васильевич
Мать:
Ситник Вера Михайловна
Гуково
, город Гуково, Ростовская область
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