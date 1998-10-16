Проскурина Александра Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.12.1924
Дата смерти16.10.1998
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Проскурин Игорь Алексеевич
Отец ребёнка: Проскурин Алексей Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Пикалова Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Проскурин Алексей Иванович
Смерть
16.10.1998