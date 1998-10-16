Проскурина Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Проскурина Александра Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.12.1924

Дата смерти

16.10.1998

Пол

Женский

Добавил:

ЮП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Проскурин Игорь Алексеевич

Отец ребёнка: Проскурин Алексей Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Проскурин Алексей Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Пикалова Татьяна Алексеевна

Отец ребёнка: Проскурин Алексей Иванович

Смерть
16.10.1998
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