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Ковбота Дарья Калиновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долгушина (Ковбота) Авдотья Ивановна

Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Ковбота) Анна Ивановна

Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1923

Сын: Ковбота Андрей Иванович

Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
10.05.1925

Сын: Ковбота Петр Иванович

Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
11.12.1932

Сын: Ковбота Николай Иванович

Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич

Рождение ребёнка
1947

Сын: Ковбота Владимир Иванович

Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич

Смерть
Неизвестно

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