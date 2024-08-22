Ковбота Дарья Калиновна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долгушина (Ковбота) Авдотья Ивановна
Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Ковбота) Анна Ивановна
Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1923
Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
10.05.1925
Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
11.12.1932
Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич
Рождение ребёнка
1947
Сын: Ковбота Владимир Иванович
Отец ребёнка: Ковбота Иван Дмитриевич
Смерть
Неизвестно