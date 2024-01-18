Сагайдачный Василий Павлович
Место рождения
Дата рождения1898
Дата смерти27.03.1938
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.03.1930
Смерть
27.03.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Сагайдачный Василий Павлович (1898) Дата рождения: 1898 г. Место рождения: Томская губ. Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место работы: Осмотрщик вагонов депо ст. Рубцовск. Дата расстре... Показать все