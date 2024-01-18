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Сагайдачный Василий Павлович

Место рождения

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край

Дата рождения

1898

Дата смерти

27.03.1938

Пол

Мужской

Добавил:

ВО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Рубцовск, город Рубцовск, Алтайский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сагайдачная (Шаповалова) Марфа Родионовна

Рождение ребёнка
30.03.1930

Дочь: Демьяненко (Сагайдачная) Надежда Васильевна

Мать ребёнка: Сагайдачная (Шаповалова) Марфа Родионовна

Смерть
27.03.1938
Барнаул, город Барнаул, Алтайский край
Сагайдачный Василий Павлович (1898) Дата рождения: 1898 г. Место рождения: Томская губ. Пол: мужчина Национальность: русский Профессия / место работы: Осмотрщик вагонов депо ст. Рубцовск. Дата расстре... Показать все

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