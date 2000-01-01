Ляличева Екатерина
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.12.1924
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924
Отец: Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.10.1948
Сын: Ляличев Вячеслав
Отец ребёнка: Ляличев Михаил
Рождение ребёнка
04.09.1950
Сын: Ляличев Александр
Отец ребёнка: Ляличев Михаил
Рождение ребёнка
09.05.1952
Дочь: Валентина
Отец ребёнка: Ляличев Михаил
Рождение ребёнка
10.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляличев Михаил
Рождение ребёнка
10.03.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ляличев Михаил
Смерть
Неизвестно