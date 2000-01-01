Ляличева Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ляличева Екатерина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.12.1924

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

1948 г.р.
1950 г.р.
1952 г.р.
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Добавил:

АД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.12.1924

Отец: Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.10.1948

Сын: Ляличев Вячеслав

Отец ребёнка: Ляличев Михаил

Рождение ребёнка
04.09.1950

Сын: Ляличев Александр

Отец ребёнка: Ляличев Михаил

Рождение ребёнка
09.05.1952

Дочь: Валентина

Отец ребёнка: Ляличев Михаил

Рождение ребёнка
10.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляличев Михаил

Рождение ребёнка
10.03.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ляличев Михаил

Смерть
Неизвестно
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