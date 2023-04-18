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Рухлина Анна Максимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1880

Дата смерти

1954

Пол

Женский

Добавил:

ДЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1880

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1900

Дочь: Бутырина Мария Тихоновна

Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Рухлина Раиса

Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Лонина Евдокия

Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рухлина Неизвестная

Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович

Смерть
1954
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