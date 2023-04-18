Рухлина Анна Максимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1880
Дата смерти1954
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1900
Дочь: Бутырина Мария Тихоновна
Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Рухлина Раиса
Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Лонина Евдокия
Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рухлина Неизвестная
Отец ребёнка: Рухлин Тихон Михайлович
Смерть
1954