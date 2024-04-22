Доброчеева (Сергиевская) Евгения Юрьевна
Место рождения
Дата рождения11.12.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.12.1986
17-00, 3600, роддом возле кинотеатра Спутник в Лефортово, не 29-й
Рождение ребёнка
09.05.2005
Дочь: Зуева Виктория Андреевна
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Рождение ребёнка
25.06.2009
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
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Бракосочетание
11.09.2021
Муж: скрыто настройками приватности