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Харин Степан Дмитриевич

Место рождения

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

04.08.1905

Дата смерти

?.10.1941

Пол

Мужской

Добавил:

ЮЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905

Отец: Харин Дмитрий Никитич

Мать: Харина (Свиридова) Васса Михайловна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Харин Михаил Степанович

Мать ребёнка: Харина Ольга Игнатьевна

Крещение
04.08.1905
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Восприемники: И.д. псаломщик Павел Антонович Талинский и солдатка Гликерия Сергеевна Харина
Бракосочетание
23.11.1925

Жена: Харина Ольга Игнатьевна

Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Призыв на военную службу
22.08.1941
Никольское, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Харин Степан Дмитриевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Воронежская обл., Архангельский р-н, с. Никольское Наименование военкомата: Архангельский РВК, Воронежская... Показать все
Смерть
?.10.1941

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