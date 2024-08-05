Харин Степан Дмитриевич
Место рождения
Дата рождения04.08.1905
Дата смерти?.10.1941
ПолМужской
Отец
Мать
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.08.1905
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Харина Ольга Игнатьевна
Крещение
04.08.1905
Восприемники: И.д. псаломщик Павел Антонович Талинский и солдатка Гликерия Сергеевна Харина
Бракосочетание
23.11.1925
Жена: Харина Ольга Игнатьевна
Призыв на военную службу
22.08.1941
Харин Степан Дмитриевич Документ, уточняющий потери Дата рождения: __.__.1905 Место рождения: Воронежская обл., Архангельский р-н, с. Никольское Наименование военкомата: Архангельский РВК, Воронежская... Показать все
Смерть
?.10.1941