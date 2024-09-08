Ефимия Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1898
Дата смерти1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1898
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1918
Дочь: Железнова (Истомина) Евдокия Сергеевна
Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
17.06.1926
Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
1927
Сын: Истомин Василий Сергеевич
Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
?.03.1934
Дочь: (Истомина) Валентина Сергеевна
Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич
Рождение ребёнка
02.03.1941
Сын: Истомин Николай Сергеевич
Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич
Смерть
1972