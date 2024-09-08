Ефимия Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ефимия Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1898

Дата смерти

1972

Пол

Женский

Добавил:

АИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1898

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Истомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1918

Дочь: Железнова (Истомина) Евдокия Сергеевна

Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
17.06.1926

Сын: Истомин Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
1927

Сын: Истомин Василий Сергеевич

Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
?.03.1934

Дочь: (Истомина) Валентина Сергеевна

Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич

Рождение ребёнка
02.03.1941

Сын: Истомин Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Истомин Сергей Васильевич

Смерть
1972

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