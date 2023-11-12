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Маркин Валентин Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.01.1943

Пол

Мужской

Добавил:

ДУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1943

Отец: Маркин Виктор Матвеевич

Мать: Маркина Таисия Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Маркина Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
22.01.1969

Сын: Маркин Сергей Валентинович

Мать ребёнка: Маркина Тамара Васильевна

Рождение ребёнка
19.04.1971

Дочь: Маркина Елена Витальевна

Мать ребёнка: Маркина Тамара Васильевна

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