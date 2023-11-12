Маркин Валентин Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.01.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.01.1943
Отец: Маркин Виктор Матвеевич
Мать: Маркина Таисия Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
22.01.1969
Сын: Маркин Сергей Валентинович
Мать ребёнка: Маркина Тамара Васильевна
Рождение ребёнка
19.04.1971
Дочь: Маркина Елена Витальевна
Мать ребёнка: Маркина Тамара Васильевна