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Гладышев Андрей Иванович

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Место рождения

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1761

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1730 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1770 г.р.

Дети

Добавил:

КК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Гладышев Иван

Мать: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
ГАВО 5 ревизия 1798 г. Андрей Иванов сын Гладышев, записавшийся из дворцовых крестьян по указу Владимирской казенной палаты прошлого 1792 года апреля 14-го дня, который в подушной окладе по посл... Показать все
Рождение ребёнка
1799

Сын: Гладышев Иван Андреевич

Мать ребёнка: не указана

Гороховец, Гороховецкий муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гладышева Агафья Ивановна

Смерть
Неизвестно
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