Гладышев Андрей Иванович
Место рождения
Дата рождения1761
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Гладышев Иван
Мать: не указана
ГАВО 5 ревизия 1798 г. Андрей Иванов сын Гладышев, записавшийся из дворцовых крестьян по указу Владимирской казенной палаты прошлого 1792 года апреля 14-го дня, который в подушной окладе по посл... Показать все
Рождение ребёнка
1799
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно