Часова Надежда Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Часова Надежда Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Часов Павел Иванович

Мать: Павлова Феодосия (Меня) Тимофеевна

Рождение ребёнка
07.01.?

Дочь: Долотова Виктория Викторовна

Отец ребёнка: Долотов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Долотова Инга Викторовна

Отец ребёнка: Долотов Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Долотов Сергей Викторович

Отец ребёнка: Долотов Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Долотов Виктор

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