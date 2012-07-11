Часова Надежда Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.01.?
Дочь: Долотова Виктория Викторовна
Отец ребёнка: Долотов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Долотова Инга Викторовна
Отец ребёнка: Долотов Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Долотов Сергей Викторович
Отец ребёнка: Долотов Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Долотов Виктор