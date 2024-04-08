Эсаулов Павел — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЭсаулов Павел

Эсаулов Павел

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1956

Пол

Мужской

Добавил:

ЕС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.10.1946

Жена: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична

Эсауловы, город Киров, Кировская область
из пох книг 1946-48
Рождение ребёнка
Около 1949

Сын: Эсаулов Вениамин Павлович

Мать ребёнка: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1951

Дочь: Чарушина (Эсаулова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1953

Дочь: Кушова (Эсаулова) Антонина Павловна

Мать ребёнка: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична

Эсауловы, город Киров, Кировская область
Смерть
После 1956
Эсауловы, город Киров, Кировская область

Мы используем куки для улучшения работы сайта.