Эсаулов Павел
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1956
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
21.10.1946
из пох книг 1946-48
Рождение ребёнка
Около 1949
Сын: Эсаулов Вениамин Павлович
Мать ребёнка: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1951
Дочь: Чарушина (Эсаулова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична
Рождение ребёнка
Около 1953
Дочь: Кушова (Эсаулова) Антонина Павловна
Мать ребёнка: Эсаулова (Эсаулова) Нина Ильинична
Смерть
После 1956