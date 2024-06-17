Веденяпин Иван Иванович Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Веденяпин Иван Иванович

Место рождения

Веденяпино, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Веденяпино, Пачелмский муниципальный район, Пензенская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Веденяпина Томара Ивановна

Мать ребёнка: Веденяпина Мария Васильевна

Рождение ребёнка
30.10.1938

Сын: Веденяпин Виктор Иванович

Мать ребёнка: Веденяпина Мария Васильевна

Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно

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