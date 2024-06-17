Веденяпин Иван Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Веденяпина Томара Ивановна
Мать ребёнка: Веденяпина Мария Васильевна
Рождение ребёнка
30.10.1938
Сын: Веденяпин Виктор Иванович
Мать ребёнка: Веденяпина Мария Васильевна
Саратов, город Саратов, Саратовская область
Смерть
Неизвестно