Стуров (Шестакова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стуров (Шестакова) Мария

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Место рождения

Россия

Дата рождения

1924

Дата смерти

2001

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1957 г.р.

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924

Отец: Шестаков Семен

Мать: не указана

Россия
Рождение ребёнка
28.05.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стуров Павел

Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.1957

Дочь: Панкова Анна

Отец ребёнка: Стуров Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуров Анатолий

Отец ребёнка: Стуров Павел

Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Стуров Виктор

Отец ребёнка: Стуров Павел

Смерть
2001
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