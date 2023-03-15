Стуров (Шестакова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения1924
Дата смерти2001
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1924
Отец: Шестаков Семен
Мать: не указана
Россия
Рождение ребёнка
28.05.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Стуров Павел
Кропоткин, Кавказский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
20.05.1957
Дочь: Панкова Анна
Отец ребёнка: Стуров Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуров Анатолий
Отец ребёнка: Стуров Павел
Россия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Стуров Виктор
Отец ребёнка: Стуров Павел
Смерть
2001