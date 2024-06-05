Шаболдина Евгения Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шаболдина Евгения Александровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.02.1989

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодилов Василий

Рождение ребёнка
11.01.2008

Дочь: Солодилова Лидия Васильевна

Отец ребёнка: Солодилов Василий

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