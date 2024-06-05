Шаболдина Евгения Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения18.02.1989
ПолЖенский
Отец
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Мать
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.02.1989
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Солодилов Василий
Рождение ребёнка
11.01.2008
Дочь: Солодилова Лидия Васильевна
Отец ребёнка: Солодилов Василий