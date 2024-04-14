Кропачева (Детдом) Валентина Ефимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти08.07.1940
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Смена фамилии
1912
Рождение ребёнка
30.07.1938
Дочь: Горбунова-Иванова (Михайлова) Екатерина Евстафьевна
Отец ребёнка: Михайлов Евстафий Михайлович
Смерть
08.07.1940
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика