Кропачева (Детдом) Валентина Ефимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кропачева (Детдом) Валентина Ефимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

08.07.1940

Пол

Женский

Добавил:

ЛП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михайлов Евстафий Михайлович

Смена фамилии
1912
Рождение ребёнка
30.07.1938

Дочь: Горбунова-Иванова (Михайлова) Екатерина Евстафьевна

Отец ребёнка: Михайлов Евстафий Михайлович

Смерть
08.07.1940
Ижевск, город Ижевск, Удмуртская Республика

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