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Иван Леонтьевич
Иван Леонтьевич
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1834
Дата смерти
1839
Пол
Мужской
Отец
Леонтий Никифорович
1808 г.р.
Мать
Катерина
1814 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ИД
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1834
Отец:
Леонтий Никифорович
Мать:
Катерина
Смерть
1839
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