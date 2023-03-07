Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Аллександровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Аллександровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1823

Дата смерти

03.05.1893

Пол

Женский

Добавил:

НО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Дмитриев-Мамонов Александр Иванович

Мать: Дмитриева-Мамонова Софья Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
14.06.1854

Сын: Делоне Petr (Петр)

Отец ребёнка: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1854

Сын: Делоне Николай Борисович

Отец ребёнка: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1862

Дочь: Пиленко Софья Борисовна

Отец ребёнка: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Делоне (delaunay) Борис Петрович

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
03.05.1893
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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