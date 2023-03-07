Делоне (Дмитриева-Мамонова) Софья Аллександровна
Место рождения
Дата рождения1823
Дата смерти03.05.1893
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Рождение ребёнка
14.06.1854
Сын: Делоне Petr (Петр)
Отец ребёнка: Делоне (delaunay) Борис Петрович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
14.06.1854
Отец ребёнка: Делоне (delaunay) Борис Петрович
Ломоносов, Петергофский уезд
Рождение ребёнка
17.08.1862
Дочь: Пиленко Софья Борисовна
Отец ребёнка: Делоне (delaunay) Борис Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.05.1893
Похороны
Неизвестно