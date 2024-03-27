(Абузарова) Фатима — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Абузарова) Фатима

(Абузарова) Фатима

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мухамметхасянов Мухаметшафик

Отец ребёнка: Адильшин Мухамметхасян

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Адильшин Мухамметхасян

Рождение ребёнка
1814

Сын: Мухаметхасянов (Богданов) Мухаметшариф

Отец ребёнка: Адильшин Мухамметхасян

Буриказганово, Стерлитамакский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Адильшина) Зайнапа

Отец ребёнка: Адильшин Мухамметхасян

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.