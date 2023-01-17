Батракова (Рассадникова) Анисья Фатеевна
Место рождения
Дата рождения25.12.1886 ст.
Дата смерти03.10.1972
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886 ст.
Отец: Рассадников Фатей Романович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.
Дочь: Пихтовникова Анастасия Пантелеевна
Отец ребёнка: Батраков Пантелей Петрович
Рождение ребёнка
03.11.1912
Дочь: Худякова Анна Пантелеевна
Отец ребёнка: Батраков Пантелей Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.10.1972
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан