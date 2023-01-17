Батракова (Рассадникова) Анисья Фатеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батракова (Рассадникова) Анисья Фатеевна

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Место рождения

Старонакаряково, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

25.12.1886 ст.

Дата смерти

03.10.1972

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.12.1886 ст.

Отец: Рассадников Фатей Романович

Мать: не указана

Старонакаряково, Мишкинский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
25.12.1906 ст.

Дочь: Пихтовникова Анастасия Пантелеевна

Отец ребёнка: Батраков Пантелей Петрович

Рождение ребёнка
03.11.1912

Дочь: Худякова Анна Пантелеевна

Отец ребёнка: Батраков Пантелей Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Батраков Пантелей Петрович

Смерть
03.10.1972
Нефтекамск, город Нефтекамск, Республика Башкортостан
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