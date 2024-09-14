Яковлева Прасковья Ипатовна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Яковлева Прасковья Ипатовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1948 и 1949

Пол

Женский

Отец

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Мать

Не указана

Муж

Скрыто настройками приватности

Дети

Добавил:

ВЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ожогина (Яковлева) Прасковья

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Яковлев Павел

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Яковлева) Надежда

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
02.01.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Новая Брянь Бурятия
Рождение ребёнка
07.04.1941

Дочь: Кикен (Яковлева) Любовь

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
19.06.1946

Сын: Яковлев Леонид

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Смерть
Между 1948 и 1949
Новая Брянь
Причина смерти: Болезнь

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