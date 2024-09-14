Яковлева Прасковья Ипатовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1948 и 1949
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Скрыто настройками приватности
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ожогина (Яковлева) Прасковья
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Яковлев Павел
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Яковлева) Надежда
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
02.01.1938
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Новая Брянь Бурятия
Рождение ребёнка
07.04.1941
Дочь: Кикен (Яковлева) Любовь
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
19.06.1946
Сын: Яковлев Леонид
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
Между 1948 и 1949
Новая Брянь
Причина смерти: Болезнь