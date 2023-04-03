Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1902
Сын: Вельмовазов Фёдор
Отец ребёнка: Вельмовазов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Вельмовазов Андрей
Отец ребёнка: Вельмовазов Тимофей
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: ?
Отец ребёнка: Вельмовазов Тимофей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Вельмовазов Тимофей
Место жительства
Неизвестно
Правокумское, , ,
Смерть
Неизвестно