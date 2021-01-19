Данилов Илья Иванович
Место рожденияЗабайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Дата рождения30.07.1937
Дата смерти19.01.2021
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937
Отец: Данилов Иван Никитич
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Рождение ребёнка
01.11.1961
Сын: Данилов Сергей Ильич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1970
Дочь: Данилова Наталья Ильинична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
19.01.2021
Похороны
2021