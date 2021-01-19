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Данилов Илья Иванович

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Место рождения

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома

Дата рождения

30.07.1937

Дата смерти

19.01.2021

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.07.1937

Отец: Данилов Иван Никитич

Мать: Милюшкина Надежда Ивановна

Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
До 1960
Забайкальский край, Шахтоминский район, Шахтома
Место жительства
С 1960
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
01.11.1961

Сын: Данилов Сергей Ильич

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Рождение ребёнка
Около 1970

Дочь: Данилова Наталья Ильинична

Мать ребёнка: не указана

Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Смерть
19.01.2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
Похороны
2021
Красноярск, город Красноярск, Красноярский край
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