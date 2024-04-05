Протасьева Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Протасьева Анна Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1788

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1788

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Протасьев Николай Николаевич

Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.

Сын: Протасьев Пётр Николаевич

Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович

Москва, город федерального значения Москва
https://yandex.ru/archive/catalog/ea9a9c20-cd09-458b-8180-121d44acbdb7/29
Рождение ребёнка
Около 1818

Сын: Протасьев Александр Николаевич

Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович

Упоминание
1818
Москва, город федерального значения Москва
233. порутчика Николая Феодоровича Протасьева супруга Анна Ивановна 25 лет их дети: 236. Николай 9 лет 237. Александр полгода ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 929. Л. 281 об. https://yandex.ru/archive... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Протасьев Василий Николаевич

Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович

Рождение ребёнка
Около 1821

Дочь: Протасьева Мария Николаевна

Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Протасьев Николай Фёдорович

Смерть
Неизвестно
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