Протасьева Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1788
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
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Комментарий
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Протасьев Николай Николаевич
Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
28.06.1813 ст.
Сын: Протасьев Пётр Николаевич
Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович
https://yandex.ru/archive/catalog/ea9a9c20-cd09-458b-8180-121d44acbdb7/29
Рождение ребёнка
Около 1818
Сын: Протасьев Александр Николаевич
Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович
Упоминание
1818
233. порутчика Николая Феодоровича Протасьева супруга Анна Ивановна 25 лет их дети: 236. Николай 9 лет 237. Александр полгода ЦГА Москвы. Ф. 203. Оп. 747. Д. 929. Л. 281 об. https://yandex.ru/archive... Показать все
Рождение ребёнка
Около 1819
Сын: Протасьев Василий Николаевич
Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович
Рождение ребёнка
Около 1821
Дочь: Протасьева Мария Николаевна
Отец ребёнка: Протасьев Николай Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно