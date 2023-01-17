Айдарский (Валитов) Газиз Исхакович
Место рождения
Дата рождения1899
Дата смерти30.10.1933
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1917 по 1918
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1918 по 1922
Место жительства
С 1922
Место жительства
С 1925 по 1933
Место жительства
По 1925
Смерть
30.10.1933