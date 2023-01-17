Айдарский (Валитов) Газиз Исхакович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Айдарский (Валитов) Газиз Исхакович

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Место рождения

Айдарово, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1899

Дата смерти

30.10.1933

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Айдарово, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1917 по 1918
Астрахань, город Астрахань, Астраханская область
Место жительства
С 1918 по 1922
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
С 1922
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1925 по 1933
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1925
Казань, город Казань, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
30.10.1933
Москва, город федерального значения Москва
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